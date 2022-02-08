Ранее появилась информация, что "Зенит" может усилить вратарскую позицию до конца зимнего трансферного окна в России. связано это со сложностями в восстановлении Станислава Крицюка. Вратарь до сих пор не может работать с командой и занимается только в зале. Руководство "Зенита" рассматривает вариант аренды опытного голкипера до конца сезона.
"Я не думаю, что "Зениту" зимой надо брать нового вратаря. У Даниила Одоевского хорошие перспективы, вопрос в доверии и его уровне готовности, так что, по идее, можно рискнуть и выйти в весеннюю кампанию в нынешнем вратарском комплекте. Все должно быть хорошо. Повторюсь, я бы не брал вратаря именно сейчас, задуматься о новом голкипере имеет смысл лишь в том случае, если Крицюк не успеет восстановиться к началу чемпионата", - приводит слова Малафеева Bobsoccer.
В ноябре прошлого года стало известно, что Станислав пропустит 2-3 месяца из-за травмы колена. Крицюку была проведена лечебно-диагностическая артроскопия правого коленного сустава. Также футболист перенес коронавирус.
Голкипер Станислав Крицюк перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно из португальского "Жил Висенте". За петербургский клуб 31-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей.
Семак: Крицюк точно не будет готов к "Бетису". Есть вероятность, что сыграет Одоевский
Малафеев: не думаю, что "Зениту" зимой надо брать вратаря, у Одоевского хорошие перспективы
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев оценил вратарскую линию петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"