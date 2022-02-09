Эджуке - о жизни в Москве: весь город состоит из пробок. Не думал, что такое возможно

Эджуке выделил пробки на дорогах в Москве. При этом, по словам футболиста, он уже привык к такому явлению.
"Пробки, эти безумные пробки! Никогда такого не видел. Вся Москва состоит из пробок. Даже не думал, что такое возможно. Однажды ехал с базы к барберу. Выехал в три часа, а приехал только в шесть. Конечно же, опоздал. Теперь всегда закладываю время на пробки. Принимаю их как должное", - сказал Эджуке.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Эджуке провел за ЦСКА 18 матчей. На счету 24-летнего футболиста четыре забитых мяча и три голевые передачи.
Источник: Sport24
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Фото: РПЛ