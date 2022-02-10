Радимов, тренирующий "Зенит-2", заявил, что петербургской команде нужно показать хорошую самоотдачу в матчах с "Бетисом". По его словам, важно не дать сопернику повести в счете по ходу игры.
"Если кто-то где-то будет недобегать, то придется очень сложно. Когда "Бетис" выходит вперед, то может снести любую команду. Знаю об этом, так как слежу за испанским чемпионатом. А вот будет что-то не получаться у "Бетиса" - может начаться истерика", - сказал Радимов.
Отметим, что "Зенит" и "Бетис" в нынешнем месяце встретятся в плей-офф Лиги Европы. Команды оспорят путевку в 1/8 финала турнира. В первом матче "Зенит" примет соперника на своем поле (17 февраля). Ответный матч пройдет на арене "Бетиса" 24 февраля.
Источник: Чемпионат
Радимов поделился ожиданиями от матчей "Зенита" с "Бетисом"
Владислав Радимов поделился ожиданиями от противостояния "Зенита" с "Бетисом" в Лиге Европы.
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