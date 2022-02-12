Пилипчук: правильно сказал когда-то Федун: вклад тренера в успех невелик, игроки намного важнее

Бывший ассистент Массимо Карреры в "Спартаке" Роман Пилипчук поделился мнением о роли тренера в футболе.

Фото: "СЭ"





Пилипчук в 2016-м году вошел в тренерский штаб Дмитрия



В 2018-м году Пилипчук покинул "Спартак". После этого он работал ассистентом Рашида Рахимова в "Ахмате", а также главным тренером минского "

"Приведу в пример чемпионский " Спартак ". Правильно сказал когда-то Леонид Федун: вклад тренера в успех в процентном отношении невелик, игроки намного важнее. В том «Спартаке» было именно так: имелась большая группа квалифицированных футболистов. Не принижаю роль тренерского штаба, но объективно фокусируюсь именно на игроках. Почти все в футболе зависит от исполнителей", - цитирует Пилипчука "Матч ТВ" Пилипчук в 2016-м году вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в "Спартаке. Спустя несколько месяцев Аленичев был уволен, а главным тренером стал другой член тренерского штаба - Массимо Каррера, которому в дальнейшем помогал Пилипчук. В том же сезоне "Спартак" в итоге стал чемпионом страны.В 2018-м году Пилипчук покинул "Спартак". После этого он работал ассистентом Рашида Рахимова в "Ахмате", а также главным тренером минского " Динамо ", "Спартака-2" и "Олимп-Долгопрудного", который покинул в январе этого года.