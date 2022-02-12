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17:00
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Тоттенхэм
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.68X 3.75П2 5.6
Ньюкасл
17:00
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П1 2.8X 3.4П2 2.55
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Леванте
18:15
БетисНе начат
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20:30
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Эспаньол
23:00
БарселонаНе начат
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Милан
14:30
СампдорияНе начат
П1 1.41X 5П2 7.6
Дженоа
17:00
СалернитанаНе начат
П1 1.91X 3.55П2 4.3
Эмполи
17:00
КальяриНе начат
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Верона
17:00
УдинезеНе начат
П1 1.98X 3.55П2 3.95
Сассуоло
20:00
РомаНе начат
П1 3.3X 3.75П2 2.13
Аталанта
22:45
ЮвентусНе начат
П1 3X 3.25П2 2.55

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Унион
17:30
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П1 3.55X 3.7П2 2.06
Хоффенхайм
19:30
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Монако
15:00
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Клермон
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Пилипчук: правильно сказал когда-то Федун: вклад тренера в успех невелик, игроки намного важнее

Бывший ассистент Массимо Карреры в "Спартаке" Роман Пилипчук поделился мнением о роли тренера в футболе.
Фото: "СЭ"
"Приведу в пример чемпионский "Спартак". Правильно сказал когда-то Леонид Федун: вклад тренера в успех в процентном отношении невелик, игроки намного важнее. В том «Спартаке» было именно так: имелась большая группа квалифицированных футболистов. Не принижаю роль тренерского штаба, но объективно фокусируюсь именно на игроках. Почти все в футболе зависит от исполнителей", - цитирует Пилипчука "Матч ТВ".

Пилипчук в 2016-м году вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в "Спартаке. Спустя несколько месяцев Аленичев был уволен, а главным тренером стал другой член тренерского штаба - Массимо Каррера, которому в дальнейшем помогал Пилипчук. В том же сезоне "Спартак" в итоге стал чемпионом страны.

В 2018-м году Пилипчук покинул "Спартак". После этого он работал ассистентом Рашида Рахимова в "Ахмате", а также главным тренером минского "Динамо", "Спартака-2" и "Олимп-Долгопрудного", который покинул в январе этого года.


Теги: Пилипчук Спартак Федун Каррера
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