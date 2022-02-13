"Арсенал" поддерживает инициативу расширить Премьер-Лигу до 18 команд. Естественно, это станет плюсом для российского футбола. Будет играть больше футболистов, но обязательно надо, чтобы выходило хотя бы по пять иностранцев, которые провели 50 процентов матчей за свои сборные", - цитирует Аджоева "РБ Спорт".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что клубы РПЛ могут обсудить увеличение количества команд в высшей лиге чемпионата России.
Сейчас в РПЛ играет 16 команд. Последний раз в чемпионате России было больше участников в 1997-м году, тогда в высшей лиге выступало 18 команд. Напомним, в 2019-м и 2020-м годах большинство клубов РПЛ голосовали за расширение лиги, но оно в итоге не состоялось.
После 18 туров в РПЛ лидирует "Зенит", набравший 38 очков. Он опережает на два зачетных балла "Динамо".
Аджоев: "Арсенал" поддерживает инициативу расширить РПЛ до 18 команд
Президент "Арсенала" Гурам Аджоев поддержал возможное увеличение числа команд в РПЛ.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула