"Сейчас у меня все мысли с "Рубином". Конечно, «Зенит» - это лучший клуб России на данный момент, а каждый игрок хочет быть в лучшей команде и побеждать постоянно. Но я в «Рубине» и хочу здесь добиться как можно больших командных и личных успехов", - приводит слова Мусаева "РБ Спорт".
Мусаев является воспитанником "Зенита". Он выступал за питерцев до 2021-го года, когда его выкупил "Рубин". В нынешнем сезоне на счету полузащитника 11 матчей в РПЛ и Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 800 тысяч евро. В этом году Мусаеву исполнилось 23 года.
"Рубин" после 18 туров занимает десятое место. В активе команды Леонида Слуцкого 22 набранных очка.
Мусаев: "Зенит" - лучший клуб России на данный момент, но я в "Рубине" и хочу добиться успехов здесь
Полузащитник "Рубина" Леон Мусаев рассказал о том, думает ли о возможном возвращении в "Зенит".
Фото: РПЛ