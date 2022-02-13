По словам Алберто, его ориентиры - бывший форвард сборной Бразилии Роналдо и нападающий "Баварии" и польской сборной Роберт Левандовски.
"У меня есть два игрока-ориентира - это бразилец Роналдо и Левандовски. Сравнения с ними меня бы порадовали. Я надеюсь, что пойду по их пути. Но мне надо много тренироваться, чтобы быть похожим на Левандовски", - сказал Алберто.
Напомним, что в январе Алберто перешел в "Зенит" из "Интернасьонала". Петербургский клуб и бразильский нападающий заключили контракт, рассчитанный на пять лет.
Источник: Спорт-Экспресс
Юри Алберто: у меня есть два ориентира - Роналдо и Левандовски
Бразильский форвард "Зенита" Юри Алберто, пополнивший состав команды в зимнее трансферное окно, рассказал, какие игроки служат ему примером для подражания.
Фото: "Зенит"