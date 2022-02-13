По словам Божина, во время борьбы на поле защитникам лучше избегать плотного контакта с Дзюбой, поскольку Артем хорошо играет в таких эпизодах.
"Дзюба большой - не подлезешь к мячу. Меня неделю настраивали: не прижимайся к нему. Почему? Когда он прижимается к тебе - чувствует игрока спиной, и ему проще развернуться. А когда не чувствует - хуже ориентируется, где защитник. Мне так, по крайней мере, объясняли", - сказал Божин.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Божин провел три матча и не отличился результативными действиями. Дзюба принял участие в 17 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ. На счету Артема 10 голов и четыре результативные передачи.
Источник: Чемпионат
Божин: перед игрой с "Зенитом" меня неделю настраивали не прижиматься к Дзюбе
Защитник "Крыльев Советов" Сергей Божин рассказал о специфике игры форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: "Зенит"