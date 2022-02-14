Витор Перейра: Казарцев и Турбин возвращаются к работе

Руководитель департамента судейства РФС Витор Перейра заявил, что отстраненные в прошлом от деятельности арбитры Евгений Турбин и Василий Казарцев отбыли наказание и возвращаются к работе.

Фото: РПЛ





Напомним, Василий Казарцев в прошлом сезоне допустил ошибку в матче 1-го тура между "



"Турбин и Казарцев возвращаются. Начнут с первых туров после возобновления сезона", - сказал Перейра.



После 18-ти туров Российской Премьер-лиги единоличным лидером таблицы является петербургский "



Источник: Ранее этих арбитров отстранили от работы, сейчас они работали на сборе в Турции.Напомним, Василий Казарцев в прошлом сезоне допустил ошибку в матче 1-го тура между " Спартаком " и "Сочи" (2:2). В конце той игры он назначил спорный пенальти в ворота красно-белых."Турбин и Казарцев возвращаются. Начнут с первых туров после возобновления сезона", - сказал Перейра.После 18-ти туров Российской Премьер-лиги единоличным лидером таблицы является петербургский " Зенит ". В активе "сине-бело-голубых" 38 очков. На 2 очка от подопечных Семака отстает " Динамо " (36 очков), "бело-голубые" занимают второе место. Тройку замыкает "Сочи" (31 очко).Источник: Sport24