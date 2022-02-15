Ранее появилась информация, что футболист уже прошел медицинский осмотр и в скором времени подпишет контракт с подмосковным клубом.
"Александр - хороший нападающий, молодой. Но со "Спартаком" мы пока не договорились. Интерес с нашей стороны есть, но о полноценном трансфере говорить преждевременно", - цитирует Терюшкова "СЭ".
Александр Руденко является воспитанником "Спартака". На его счету 110 матчей за вторую команду красно-белых, в которых он забил 25 голов и отдал 10 результативных передач. За основу Руденко еще не дебютировал.
22-летний футболист на правах аренды выступал за "Торпедо" и "Сочи". Контракт Руденко с красно-белыми рассчитан до лета 2022 года.
В "Химках" подтвердили интерес к форварду "Спартака" Руденко
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал информацию о переходе нападающего "Спартака" Александра Руденко.
Фото: ФК "Спартак"