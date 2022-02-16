"Как изменится игра "Зенита" после ухода Азмуна? Хороший вопрос. Для меня Сердар был одним из лучших нападающих в чемпионате России. Однозначно. И это большая потеря. У него были все качества хорошего форварда, мне он очень нравился", - приводят слова Чистякова "Известия".
Напомним, Азмун официально перебрался в "Байер" в зимнее трансферное окно. Первоначально немецкий клуб объявил о переходе форварда летом, когда истекал срок его соглашения с "Зенитом". Но в итоге сторонам удалось договориться о том, что трансфер состоится уже зимой. Иранец выступал за питерский клуб с 2019-го года.
В нынешнем сезоне на счету Азмуна десять голов и четыре результативные передачи в 21-м матче за клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 млн евро.
Чистяков: у Азмуна были все качества хорошего форварда, это большая потеря
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков прокомментировал уход экс-форварда питерцев Сердара Азмуна в "Байер".
Фото: ФК "Зенит"