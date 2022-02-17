Клаудиньо рассказал о том, как они с Малкомом играли друг против друга в мини-футбол в Бразилии.
"Наши команды играли в мини-футбол. Малком всех обыгрывал. Я не выдержал - дал ему по ногам. Он, конечно, начал на меня ругаться. Говорю в ответ: "Я капитан команды и должен был так сделать, мне ничего больше не оставалось". Малком немного обиделся. Но потом, конечно, помирились (улыбается)", - рассказал Клаудиньо.
Напомним, что Клаудиньо перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно. Бразильский хавбек перебрался в российский клуб из "Ред Булл Брагантино".
Источник: Матч ТВ
Клаудиньо: в детстве играл против Малкома в мини-футбол. Он всех обыгрывал, я не выдержал и дал ему по ногам
Бразильский полузащитник "Зенита" Клаудиньо вспомнил, как играл в детстве против своего соотечественника и одноклубника Малкома.
Фото: "Зенит"