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Клаудиньо: в детстве играл против Малкома в мини-футбол. Он всех обыгрывал, я не выдержал и дал ему по ногам

Бразильский полузащитник "Зенита" Клаудиньо вспомнил, как играл в детстве против своего соотечественника и одноклубника Малкома.
Фото: "Зенит"
Клаудиньо рассказал о том, как они с Малкомом играли друг против друга в мини-футбол в Бразилии.

"Наши команды играли в мини-футбол. Малком всех обыгрывал. Я не выдержал - дал ему по ногам. Он, конечно, начал на меня ругаться. Говорю в ответ: "Я капитан команды и должен был так сделать, мне ничего больше не оставалось". Малком немного обиделся. Но потом, конечно, помирились (улыбается)", - рассказал Клаудиньо.

Напомним, что Клаудиньо перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно. Бразильский хавбек перебрался в российский клуб из "Ред Булл Брагантино".

Источник: Матч ТВ


Теги: Зенит Клаудиньо Малком
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