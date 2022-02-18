По данным источника, армейский клуб получил предложения по исландцу от двух команд РПЛ, но не решились отпускать игрока. Отмечается, что на данное решение повлиял уход Виктора Васина, который перейдет в "Кайрат".
Магнуссон выступает за ЦСКА с 2018 года. Текущее соглашение 28-летнего футболиста с армейцами рассчитано до лета 2022 года. В общей сложности за московский клуб защитник провел 89 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
ЦСКА в турнирной таблице Российской Премьер-лиги занимает 4-е место, в активе москвичей 30 очков. Первый официальный матч в 2022 году подопечные Березуцкого проведут 26 февраля - в гостях ЦСКА сыграет со "Спартаком".
Источник: Metaratings
СМИ: ЦСКА зимой отклонил предложения российских клубов по защитнику Магнуссону
ЦСКА рассматривал возможность продажи защитника Хердура Магнуссона в зимнее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА