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СМИ: ЦСКА зимой отклонил предложения российских клубов по защитнику Магнуссону

ЦСКА рассматривал возможность продажи защитника Хердура Магнуссона в зимнее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА
По данным источника, армейский клуб получил предложения по исландцу от двух команд РПЛ, но не решились отпускать игрока. Отмечается, что на данное решение повлиял уход Виктора Васина, который перейдет в "Кайрат".

Магнуссон выступает за ЦСКА с 2018 года. Текущее соглашение 28-летнего футболиста с армейцами рассчитано до лета 2022 года. В общей сложности за московский клуб защитник провел 89 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

ЦСКА в турнирной таблице Российской Премьер-лиги занимает 4-е место, в активе москвичей 30 очков. Первый официальный матч в 2022 году подопечные Березуцкого проведут 26 февраля - в гостях ЦСКА сыграет со "Спартаком".

Источник: Metaratings


Теги: ЦСКА Магнуссон Российские трансферы
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