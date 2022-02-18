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В "Зените" отреагировали на слухи об интересе к форварду "Рейнджерс" Морелосу

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что петербургский клуб сделал запрос о трансфере нападающего "Рейнджерс" Альфредо Морелоса.
Фото: Getty images
Ранее об этом сообщил журналист Win Sports TV Пипе Сьерра.

"Это слухи", – сказал Медведев.

Нападающий Альфредо Морелос выступает за "Рейнджерс" с 2017 года. Контракт колумбийца с шотландским клубом рассчитан до 31 мая 2023 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и стал автором 6 результативных передач. В общей сложности за "Рейнджерс" он сыграл в 215 матчах и забил 111 мячей.

"Рейнджерс" вчера в гостях победили "Боруссию" Д в первом стыковом матче Лиги Европы (4:2). Морелос забил второй гол шотландцев в этой встрече.

Источник: Metaratings

"Зенит" может подписать форварда "Рейнджерс" Морелоса


Теги: Зенит Рейнджерс Медведев Российские трансферы
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