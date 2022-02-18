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СМИ: защитник "Сочи" Барач на правах аренды перейдет в "Крылья Советов"

Центральный защитник "Сочи" Матео Барач вторую часть сезона-2021/22 проведет в "Крыльях Советов".
Фото: РПЛ
По данным источника, самарцы возьмут у "Сочи" в аренду до конца сезона с правом выкупа 27-летнего футболиста.

Ранее "Крылья" покинул другой центральный защитник Сильвие Бегич после того, как "Рубин" досрочно прервал его аренду. Также защитник Никита Чернов заключил предварительное соглашение со "Спартаком". Согласно договору, защитник присоединится к "красно-белым" следующим летом. Сегодня появилась информация, что "Спартак" ведет переговоры насчет перехода Чернова уже зимой.

Защитник Матео Барач перешел в "Сочи" летом прошлого года из венского "Рапида" на правах свободного агента. В текущем сезоне хорват провел 14 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Контракт Матео с "Сочи" рассчитан до конца июня 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 млн евро.

Источник: Metaratings


Теги: Барач Сочи Крылья Советов Российские трансферы
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