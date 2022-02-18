Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что клубы РПЛ могут обсудить увеличение количества команд в высшей лиге чемпионата России. Речь идет о расширении до 18 команд к сезону-2023/24.
"У нас разговоры о расширении лиги пока нигде не ходят, не знаю, кто это обсуждает. В целом, если есть команды со стадионами, готовые играть в РПЛ, мы скорее поддерживаем расширение, чем нет. Но опять-таки с нами это никто не обсуждал", - цитирует Айдамирова РБ Спорт.
Сейчас в РПЛ играет 16 команд. Последний раз в чемпионате России было больше участников в 1997-м году, тогда в высшей лиге выступало 18 команд.
После 18-ти туров Российской Премьер-лиги единоличным лидером таблицы является петербургский "Зенит". В активе "сине-бело-голубых" 38 очков. На 2 очка от подопечных Семака отстает "Динамо" (36 очков), "бело-голубые" занимают второе место. Тройку замыкает "Сочи" (31 очко).
Гендиректор "Ахмата": мы поддерживаем расширение РПЛ
Ахмед Айдамиров, генеральный директор "Ахмата", прокомментировал позицию клуба относительно возможного увеличения состава участников РПЛ.
Фото: РПЛ