"Это не совсем мини-сборы. Ввиду того, что тренироваться в Петербурге возможности нет, поля на нашей тренировочной базе в непригодном состоянии — нам пришлось ехать и готовиться к ответному матчу против "Бетиса" в Марбелье. Место знаем, ехать не так далеко до Севильи, поэтому приняли решение готовиться здесь", - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".
Напомним, в первом матче против "Бетиса", который проходил на "Газпром Арене", "Зенит" уступил со счетом 2:3. На голы Гвидо Родригеса, Жозе Виллиана и Андреса Гуардадо питерцы смогли ответить только точными ударами Артема Дзюбы и Малкома.
Вторая встреча между командами состоится 24 февраля на стадионе Бенито Вильямарин в испанской Севилье. Чтобы иметь возможность побороться за выход в 1/8 подопечным Сергея Семака нужно в гостях обыгрывать "Бетис с любым счетом, поскольку теперь не действует правило выездного гола.
Семак объяснил, почему "Зенит" готовится ко второму матчу против "Бетиса" в Марбелье
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал отъезд "Зенита" в испанскую Марбелью незадолго до второго матча против "Бетиса" в 1/16 Лиги Европы.
Фото: ФК "Зенит"