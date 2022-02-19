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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лидс
17:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 4.1X 4.1П2 1.81
Вулверхэмптон
19:30
Лестер СитиНе начат
П1 2.28X 3.35П2 3.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эспаньол
16:00
СевильяНе начат
П1 3.65X 3.15П2 2.22
Валенсия
18:15
БарселонаНе начат
П1 3.7X 3.65П2 2.02
Бетис
20:30
МальоркаНе начат
П1 1.6X 4.1П2 5.8
Атлетик
23:00
Реал СосьедадНе начат
П1 2.43X 3П2 3.4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фиорентина
14:30
АталантаНе начат
П1 2.65X 3.45П2 2.7
Венеция
17:00
ДженоаНе начат
П1 2.55X 3.15П2 3
Интер
20:00
СассуолоНе начат
П1 1.32X 6.2П2 8.4
Удинезе
22:45
ЛациоНе начат
П1 2.85X 3.2П2 2.65

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бавария
17:30
Гройтер ФюртНе начат
П1 1.08X 13П2 26
Боруссия Д
19:30
Боруссия МНе начат
П1 1.73X 4.3П2 4.3
Герта
21:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 5.8X 4.6П2 1.54

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ницца
15:00
АнжеНе начат
П1 1.76X 3.65П2 5
Ренн
17:00
ТруаНе начат
П1 1.39X 5П2 8.4
Сент-Этьен
17:00
СтрасбургНе начат
П1 3.1X 3.25П2 2.43
Реймс
17:00
БрестНе начат
П1 2.6X 3.05П2 3
Лорьян
17:00
МонпельеНе начат
П1 2.41X 3.3П2 3.15
Бордо
19:05
МонакоНе начат
П1 5.2X 4.2П2 1.63
Марсель
22:45
КлермонНе начат
П1 1.49X 4.6П2 6.6

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
15:00
РубинНе начат
Уфа
17:00
БалтикаНе начат
Краснодар
17:45
РостовНе начат
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Источник: "Рубин" подписывает контракт с полузащитником "Зенита"

Казанский "Рубин" в ближайшее время должен закрыть сделку по полузащитнику "Зенита" Даниилу Кузнецову.
Фото: ФК "Зенит"
По сведениям источника, соглашение с 18-летним футболистом будет заключено на четыре года. У "Зенита" будет приоритетная опция выкупа футболиста.

В нынешнем сезоне Кузнецов, выступавший в составе "Зенита-2", проведя за команду 17 матчей, забив три гола и отдав три голевые передачи. Также на счету Кузнецова четыре выхода по одной минуте в матчах Российской Премьер-Лиги и один выход на две минуты в Лиге чемпионов.

Источник: Sport24.


Теги: Рубин Зенит Российские трансферы
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