По сведениям источника, соглашение с 18-летним футболистом будет заключено на четыре года. У "Зенита" будет приоритетная опция выкупа футболиста.
В нынешнем сезоне Кузнецов, выступавший в составе "Зенита-2", проведя за команду 17 матчей, забив три гола и отдав три голевые передачи. Также на счету Кузнецова четыре выхода по одной минуте в матчах Российской Премьер-Лиги и один выход на две минуты в Лиге чемпионов.
Источник: Sport24.
Источник: "Рубин" подписывает контракт с полузащитником "Зенита"
Казанский "Рубин" в ближайшее время должен закрыть сделку по полузащитнику "Зенита" Даниилу Кузнецову.
Фото: ФК "Зенит"