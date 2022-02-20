"Зенит" направил "Химкам" официальное предложение по трансферу 26-летнего вратаря подмосковного клуба Ильи Лантратова, сообщают СМИ.
По данным источника, переговоры о переходе Лантратова в "Зенит" находятся в активной стадии, при этом сам голкипер уже дал свое согласие на переезд в Санкт-Петербург.
В текущем сезоне Лантратов сыграл за "Химки" 19 матчей во всех турнирах, пропустив в них 31 мяч, 7 встреч вратарь завершил "всухую" (6 в чемпионате и 1 в Кубке России).
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Зенит" сделал "Химкам" предложение по переходу вратаря Лантратова
По данным источника, подмосковные "Химки" получили от "Зенита" официальное предложение о покупке 26-летнего голкипера Ильи Лантратова.
Фото: ФК "Химки"