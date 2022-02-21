Ранее об этом сообщил журналист Win Sports TV Пипе Сьерра.
"Эта информация не соответствует действительности. Из России предложений не поступало", - сказал Горман.
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев назвал слухами информацию об интересе к Морелосу.
Нападающий Альфредо Морелос выступает за "Рейнджерс" с 2017 года. Контракт колумбийца с шотландским клубом рассчитан до 31 мая 2023 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и стал автором 6 результативных передач. В общей сложности за "Рейнджерс" он сыграл в 215 матчах и забил 111 мячей.
Источник: Sport24
Агент форварда "Рейнджерс" Морелоса прокомментировал слухи об интересе со стороны "Зенита"
Агент Майкл Горман, представляющий интересы нападающего "Рейнджерс" Альфредо Морелоса, прокомментировал информацию о том, что к футболисту проявляет внимание "Зенит".
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