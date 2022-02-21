Гбамен будет выступать за красно-синих на правах аренды до окончания сезона-2021/22.
"Как болельщик ЦСКА, скажу, что он отдает передачи в стиле Расмуса Эльма. Но он провел критически мало времени за последние сезоны в "Эвертоне", поэтому это рискованный вариант. Но клуб не покупает его, это аренда", - цитирует Грушевского "СЭ".
Опорный полузащитник Жан-Филипп Гбамен выступает за "Эвертон" с 2019 года. В состав "ирисок" он перешел из "Майнца". В текущем сезоне 26-летний ивуариец провел 5 матчей во всех турнирах, на его счету 1 голевая передача.
Гбамен стал четвертым приобретением ЦСКА в зимнее трансферное окно. Ранее состав армейского клуба пополнили Юсуф Языджи, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль. В субботу, 26 февраля, подопечные Алексея Березуцкого проведут первый официальный матч в 2022 году. Соперником станет московский "Спартак". Игра пройдет в рамках 19-го тура РПЛ.
Грушевский отреагировал на переход Гбамена в ЦСКА
Известный пародист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал аренду полузащитника "Эвертона" Жана-Филиппа Гбамена в ЦСКА.
Фото: woman.ru