Адамов ответил на вопрос, что бы он выбрал - победу в нынешнем розыгрыше РПЛ, победу в текущем розыгрыше Лиги Европы или участие в ЧМ-2022 основным футболистом сборной России.
"Очень непросто выбрать что-то одно. Но раз я только подписал контракт с "Зенитом", то первый шаг - золото РПЛ с новой командой. Остальное придет через чемпионство", - сказал Адамов.
Напомним, что Адамов в зимнее трансферное окно перешел в "Зенит" из "Урала".
Источник: Чемпионат
Адамов: учился у Марио Фернандеса, наблюдал за его игрой
Адамов: первый шаг - победа в РПЛ с "Зенитом". Остальное придет через чемпионство
Защитник "Зенита" Арсен Адамов высказался о задачах в петербургской команде.
Фото: "Зенит"