Широков: для "Спартака" — это значимый матч, первая игра под руководством Ваноли

— Для "Спартака" — это значимый матч, первая игра под руководством нового тренера. Должно быть интересно, — приводит слова Широкова "СЭ".
Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и ЦСКА состоится сегодня, 26 февраля. Начало матча: 19:00 мск. ЦСКА после 18 матчей чемпионата России идёт на четвертой позиции турнирной позиции, набрав 30 очков. "Спартак" (23) — девятый.
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Бывший полузащитник ЦСКА и "Спартака" Роман Широков прокомментировал ожидания от матча команд в 19-м туре РПЛ.
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