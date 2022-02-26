Тренерский штаб "Динамо" проведет матч 19 тура Российской премьер-лиги против "Химок" без тренера Андрея Воронина, сообщают СМИ.
По данным источника, украинский специалист, родные и близкие которого находятся на Украине, взял паузу в работе. Сообщается, что речь о разрыве контракта не идет, но пока в точности не известно, вернется ли Воронин к работе в тренерском штабе "Динамо".
Матч 19 тура РПЛ "Химки" - "Динамо" начнется в 14:00 26 февраля. Бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице с 36 очками в 18 матчах, отставание от лидирующего "Зенита" составляет 2 очка.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: Воронин взял паузу в работе и пропустит матч "Химки" - Динамо"
По данным источника, тренер "Динамо" Андрей Воронин не будет работать на матче бело-голубых в рамках 19 тура РПЛ против "Химок".
Фото: "Спорт-Экспресс"