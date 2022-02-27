- Что не получилось у "Спартака"? Чувствуется, что они еще не сыгранные. Надо притираться. Не хватало от них обострения. Думаю, пока не схватили тренерские задумки, - цитирует Кузнецова Metaratings.ru.
Встреча "Спартака" и ЦСКА в рамках 19 тура Российской премьер-лиги завершилась выездной победой "армейцев" со счетом 2:0. Победу красно-синим принесли обводящий стенку удар со штрафного в исполнении атакующего хавбека Юсуфа Языджи на 49 минуте игры и точный удар в дальний угол полузащитника Бактиёра Зайнутдинова на 79 минуте.
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Кузнецов рассказал, что не получилось у "Спартака" в дерби против ЦСКА
Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал игру московского "Спартака" в матче 19 тура РПЛ против красно-синих (0:2).
Фото: РПЛ