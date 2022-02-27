— Я не могу быть несчастным, очень важная победа для нас. Матчи против "Спартака" всегда сложные. Это хорошая команда, в этой игре мы были лучше, — приводит слова Магнуссона ТАСС.
Московский ЦСКА обыграл "Спартак" в гостевом матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась со счётом 2:0 с голами Юсуфа Языджи и Бактиёра Зайнутдинова.
Подопечные Алексея Березуцкого набрали в турнирной таблице чемпионата 33 очка и продолжают оставаться на четвертой позиции, отставая от "Сочи" на одно очко.
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Магнуссон — о победе над "Спартаком": я не могу быть несчастным
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал победу команды над "Спартаком" (2:0) в 19-м туре РПЛ.
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