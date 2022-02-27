— Послушайте, я три года играл в "Крыльях", а ЦСКА меня не возвращал. Я сделал шаг вперед, по сравнению с "Крыльями". Буду играть в топ-команде с топ-игроками. Надеюсь сыграть в еврокубках, поехать в сборную. Мотивации много, — приводит слова Чернова Sport24.
26-летний Чернов перешел в московский "Спартак" в зимнее трансферное окно. Ранее он принадлежал "Крыльям Советов" и подписал с красно-белыми предварительны контракт, который должен был вступить в силу летом, но клубы договорились о переходе зимой. В обратном направлении на правах аренды отправился защитник "Спартака" Илья Гапонов.
Чернов — о переходе в "Спартак" зимой: я это узнал за день-два. Тренировались в обычном режиме
Чернов — о переходе в "Спартак": я сделал шаг вперед. Буду играть в топ-команде с топ-игроками
Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал о переходе в клуб.
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