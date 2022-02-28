"Иностранные тренеры в РПЛ? Никогда не был за такой вариант развития событий. Еще с советских времен в нашем футболе существовала прекрасная школа отечественных тренеров. А потом, когда в футбол пришли большие деньги, эта связь времен пропала. Потому очень рад, что в "Зените" доверяют Сергею Семаку, а в ЦСКА поверили братьям Березуцким", - цитирует Романцева "СЭ".
Напомним, Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018-го года. За это время питерцы трижды подряд выиграли чемпионат России. В нынешнем сезоне "Зенит" занимает второе место в РПЛ, отставая на одно очко от "Динамо", но команда Семака еще не сыграла свой матч в 19-м туре. Сегодня "Зенит" дома играет с "Рубином". Встреча стартует в 19:00 по московскому времени.
Алексей Березуцкий занял пост главного тренера ЦСКА летом прошлого года. Ранее он входил в тренерский штаб "армейцев". Зимой к нему присоединился Василий Березуцкий, который входил в тренерский штаб Виктора Гончаренко в "Краснодаре". После 19 туров "армейцы" с 33-мя очками занимают четвертое место.
Романцев: рад, что в "Зените" доверяют Семаку, а в ЦСКА поверили братьям Березуцким
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев выступил за российских тренеров в РПЛ.
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