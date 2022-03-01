УЕФА не будет назначать российских судей на матчи еврокубков и сборных

В понедельник, 28 февраля, УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.
"Отстранение распространяется на российские команды и клубы, но не на официальные лица матча. Но учитывая нынешние обстоятельства и трудности с выездом россиян за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на игры турниров под эгидой УЕФА", - сообщили в пресс-службе УЕФА.
Московский "Спартак", который попал в 1/8 финала Лиги Европы, должен был играть с "РБ Лейпцигом". Сборная России в марте должна была принять участие в мини-турнире за путевку на чемпионат мира-2022 в Катаре. В полуфинале национальная команда на своем поле должна была сыграть против Польши, в другой паре этого пути встретятся Швеция и Чехия.
Источник: РИА Новости
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