УЕФА не будет назначать российских судей на матчи еврокубков и сборных

В настоящее время арбитров из России не будут назначать на игры турниров под эгидой УЕФА.

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"Отстранение распространяется на российские команды и клубы, но не на официальные лица матча. Но учитывая нынешние обстоятельства и трудности с выездом россиян за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на игры турниров под эгидой УЕФА", - сообщили в пресс-службе УЕФА.



Московский "



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В CAS разъяснили процесс подачи апелляции на санкции к российскому футболу В понедельник, 28 февраля, УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок."Отстранение распространяется на российские команды и клубы, но не на официальные лица матча. Но учитывая нынешние обстоятельства и трудности с выездом россиян за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на игры турниров под эгидой УЕФА", - сообщили в пресс-службе УЕФА.Московский " Спартак ", который попал в 1/8 финала Лиги Европы, должен был играть с "РБ Лейпцигом". Сборная России в марте должна была принять участие в мини-турнире за путевку на чемпионат мира-2022 в Катаре. В полуфинале национальная команда на своем поле должна была сыграть против Польши, в другой паре этого пути встретятся Швеция и Чехия.Источник: РИА Новости