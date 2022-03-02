— Покину ли я "Спартак" из-за политической ситуации? Нет, у меня никаких проблем нет. Я остаюсь в "Спартаке", — приводит слова игрока РБ Спорт.
25-летний Мартинс Перейра арендован красно-белыми до конца сезона с возможностью выкупа за 6,4 миллиона евро. В двух матчах за "Спартак" полузащитник провёл на поле 173 минуты.
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Хавбек "Спартака" Мартинс не покинет команду из-за ситуации в мире
Полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс, арендованный московским клубом у "Янг Бойз", не покинет команду.
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