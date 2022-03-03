— Большая честь для меня быть тем, кто оформил первый хет-трик "Спартака" на этом стадионе. Остаюсь ли? Конечно! — приводит слова Николсона Sport24.
24-летний Николсон стал игроком московского клуба в зимнее трансферное окно, перейдя из бельгийского "Шарлеруа" за восемь миллионов евро.
В матче 1/8 финала Кубка России с "Кубанью" (6:1) Николсон оформил хет-трик, став первым игроком "Спартака", который оформил хет-трик на "Открытие Банк Арене".
Хет-трик Николсона, дубль Промеса. Спартаковские легионеры разгромили "Кубань"
Нападающий "Спартака" Николсон не покинет команду
Нападающий "Спартака" Шамар Николсон рассказал, что останется в клубе.
Фото: Getty Images