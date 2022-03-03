Как сообщает источник, Магнуссон планирует покинуть клуб в ближайшее время. При этом все остальные легионеры "армейцев" пока не планирует уходить из клуба.
В нынешнем сезоне защитник из-за повреждения не провел ни одного матча за клуб. На протяжении последних месяцев он восстанавливался после разрыва ахиллова сухожилия.
Магнуссон перебрался в ЦСКА летом 2018 года из английского "Бристоль Сити". Ранее исландец выступал за "Ювентус", "Чезену" и "Специю". Контракт 29-летнего защитника с клубом действует до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Магнуссон покинет ЦСКА. Остальные легионеры останутся в клубе
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон принял решение покинуть клуб.
Фото: ПФК ЦСКА