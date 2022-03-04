"Такая реформа может быть принята в первую очередь в связи с потерей возможности выступать в еврокубках. В ближайшее время страну покинут большинство легионеров. Матчей станет совсем мало.
30 встреч за сезон — ничто. Я полностью поддерживаю расширение лиги. Чем больше туров, тем интереснее первенство", - цитирует Колыванова RT.
Напомним, ранее появилась информация, что президент "Урала" Григорий Иванов предложил увеличить количество команд в РПЛ. Сообщалось, что инициативу поддержали тульский "Арсенал", "Химки" и "Ростов".
Сейчас в РПЛ играет 16 команд. Последний раз в чемпионате России было больше участников в 1997-м году, тогда в высшей лиге выступало 18 команд. В 2019-м и 2020-м годах большинство клубов РПЛ голосовали за расширение лиги, но оно в итоге не состоялось.
Колыванов: 30 встреч за сезон - ничто. Полностью поддерживаю расширение лиги
Заслуженный тренер России Игорь Колыванов прокомментировал возможное расширение РПЛ.
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