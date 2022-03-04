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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
ЦСКА
19:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.43X 4.6П2 8.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лестер
15:30
ЛидсНе начат
П1 1.87X 4.1П2 3.8
Бернли
18:00
ЧелсиНе начат
П1 6.8X 4.1П2 1.54
Астон Вилла
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 2.35X 3.45П2 3.1
Ньюкасл
18:00
БрайтонНе начат
П1 2.8X 3.1П2 2.75
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
П1 2.42X 3П2 3.4
Норвич
18:00
БрентфордНе начат
П1 3X 3.1П2 2.65
Ливерпуль
20:30
Вест Хэм ЮнайтедНе начат
П1 1.3X 6П2 9.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Осасуна
16:00
ВильярреалНе начат
П1 3.6X 3.4П2 2.15
Эспаньол
18:15
ХетафеНе начат
П1 2.36X 3П2 3.55
Валенсия
20:30
ГранадаНе начат
П1 1.87X 3.65П2 4.3
Реал Мадрид
23:00
Реал СосьедадНе начат
П1 1.61X 4.2П2 5.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Удинезе
17:00
СампдорияНе начат
Рома
20:00
АталантаНе начат
П1 2.65X 3.45П2 2.7
Кальяри
22:45
ЛациоНе начат
П1 3.5X 3.35П2 2.19

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бохум
17:30
Гройтер ФюртНе начат
П1 1.79X 3.7П2 4.7
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
П1 2.29X 3.2П2 3.45
Герта
17:30
АйнтрахтНе начат
П1 3.1X 3.65П2 2.27
Бавария
17:30
БайерНе начат
П1 1.47X 5.6П2 5.6
РБ Лейпциг
17:30
ФрайбургНе начат
П1 1.57X 4.4П2 5.8
Штутгарт
20:30
Боруссия МНе начат
П1 3.05X 3.55П2 2.33

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ланс
19:00
БрестНе начат
П1 1.71X 4П2 4.9
Ницца
23:00
ПСЖНе начат
П1 4X 3.85П2 1.89
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Колыванов поддержал возможное увеличение РПЛ до 18 команд

Российский специалист Игорь Колыванов прокомментировал возможное увеличение РПЛ до 18 команд.
Фото: Getty Images
— Такая реформа может быть принята в первую очередь в связи с потерей возможности выступать в еврокубках. Да, есть Кубок, но при нынешнем формате представители РПЛ тоже играют в нем нечасто, — цитирует Колыванова RT.

Ранее в СМИ появилась информация, что чемпионат России по футболу может быть увеличен до 18 команд. Ныне в РПЛ выступают 16 коллективов.

LFP приостановила передачу сигнала матчей чемпионата Франции на "Матч ТВ"



Теги: Колыванов
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