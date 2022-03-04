— Такая реформа может быть принята в первую очередь в связи с потерей возможности выступать в еврокубках. Да, есть Кубок, но при нынешнем формате представители РПЛ тоже играют в нем нечасто, — цитирует Колыванова RT.
Ранее в СМИ появилась информация, что чемпионат России по футболу может быть увеличен до 18 команд. Ныне в РПЛ выступают 16 коллективов.
LFP приостановила передачу сигнала матчей чемпионата Франции на "Матч ТВ"
Колыванов поддержал возможное увеличение РПЛ до 18 команд
Российский специалист Игорь Колыванов прокомментировал возможное увеличение РПЛ до 18 команд.
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