Напомним, 1 марта с поста главного тренера "Локомотива" ушел немецкий специалист Маркус Гисдоль.
"Дмитрий Лоськов не сможет исполнять обязанности главного тренера на завтрашней игре с "Химками" по причине болезни. Вместо него исполнять обязанности главного тренера на матче будет Олег Пашинин. Команду к матчу готовит Марвин Комппер", - сообщили в пресс-службе "железнодорожников".
Матч 20-го тура Российской Премьер-лиги "Локомотив" - "Химки" состоится завтра, 6 марта, на "РЖД Арене" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. В турнирной таблице чемпионата России "железнодорожники" занимают 7-е место, набрав в 18 матчах 28 очков. "Химки" идут на последнем, 16-м месте, имея в своем активе после 19 матчей 14 очков.
В четверг, 3 марта, "Локомотив" со счетом 0:4 уступил "Енисею" в матче 1/8 финала Кубка России.
Источник: Чемпионат
Пашинин будет исполнять обязанности главного тренера "Локомотива" в матче с "Химками"
Дмитрий Лоськов не сможет исполнять обязанности главного тренера "Локомотива" на матче 20-го тура РПЛ с "Химками".
Фото: ФК "Локомотив"