По сведениям источника, донской клуб ведет переговоры с 53-летним специалистом о возможном возвращении в команду. Если стороны договорятся, то Карпин будет совмещать посты в сборной России и в клубе.
Напомним, Карпин был главным тренером "Ростова" с декабря 2017 года по август 2021 года. Неделю специалист совмещал посты в клубе и сборной, но затем решил сконцентрироваться лишь на работе в национальной команде.
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Ростов" ведет переговоры с Карпиным
Главный тренер сборной России Валерий Карпин может вернуться в "Ростов".
Фото: Getty Images