"Чтобы свергнуть "Зенит", нужно брать свои очки. В этом сезоне шансы были. Если в следующем сезоне будем играть как во второй части: набирать очки с лидерами и выигрывать у тех, кто во второй части таблицы находится, всё будет хорошо", - сказал Чернов.
В этом сезоне в отличие от предыдущих чемпионская гонка развивалась до самого последнего тура. В решающих играх московское "Динамо" проиграло "Краснодару", а "Зенит" смог взять важные три очка в матче с "Ростовом", несмотря на то, что пропустил первым. Бразильский новобранец петербуржцев Артур на 85-й минуте забил чемпионский гол.
Для клуба с берегов Невы это чемпионство стало шестым кряду и девятым за всю историю. Серебряные медали в итоге завоевала команда из Краснодара, а динамовцам пришлось довольствоваться бронзой.
Источник: "Чемпионат"
Игрок "Спартака" Чернов: чтобы свергнуть "Зенит", нужно брать свои очки. В этом сезоне шансы были
Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал, что нужно делать, чтобы прервать гегемонию "Зенита" в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"