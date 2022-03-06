— Продлевать ли Бакаева? Этот вопрос надо озвучить Зареме. Мы все видим, как Зелимхан ведет себя в команде. Если брать сегодняшний матч, то Бакаев мог бы пригодиться "Спартаку" в дальнейшем, — приводит слова Ананко РБ Спорт.
Контракт 25-летнего Бакаева истекает в конце нынешнего сезона. По ходу текущей кампании полузащитник принял участие в 25 матчах, в которых забил гол и отдал шесть голевых передач.
Вчера, 6 марта, "Спартак" на выезде обыграл "Динамо" (2:0) в матче 20-го тура чемпионата России.
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Ананко: продлевать ли "Спартаку" Бакаева? Этот вопрос надо озвучить Салиховой
Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Ананко считает, что клуб должен продлить соглашение с полузащитником Зелимханом Бакаевым.
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