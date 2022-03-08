Агент Селюк: мои футболисты не будут приостанавливать контракты с клубами РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что его клиенты не будут приостанавливать соглашения с клубами Российской премьер-лиги по своей инициативе.

Фото: "Инсайдеры"