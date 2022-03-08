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Агент Селюк: мои футболисты не будут приостанавливать контракты с клубами РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что его клиенты не будут приостанавливать соглашения с клубами Российской премьер-лиги по своей инициативе.
Фото: "Инсайдеры"
Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.

Селюк представляет интересы ивуарийских нападающих "Ахмата" Мохамеда Конате и Сенина Себаи, а также нигерийского полузащитника "Химок" Николаса Лоуренса.

"Конате, Себаи, Лоуренс и три человека в "Олимпе-Долгопрудном" останутся. Мои футболисты не будут ничего приостанавливать. Ребята - африканцы, их не испугать. Они любят футбол и будут играть дальше", - сказал Селюк.

После 20-го тура Российской Премьер-лиги таблицу единолично возглавляет "Зенит". Петербургский клуб обыграл "Уфу" и набрал 44 очков. "Динамо" проиграло "Спартаку" и теперь отстает от "Зенита" на 5 очков, в активе бело-голубых 39 очков. Тройку замыкает "Сочи", подопечные Федотова в 20 матчах набрали 37 очков.

Источник: РБ Спорт

ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня


Теги: Селюк Себаи Конате Ахмат Химки
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