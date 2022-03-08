— Через каждый матч и через каждую победу можно почувствовать, цепляешься ты за эту, например, пятерку, или нет. С другой стороны, "Спартак" и пятерка — это странно. Вы скажете, это будет успех? — приводит слова Парфёнова РБ Спорт.
Напомним, после 20 матчей в Российской Премьер-Лиге "Спартак" под руководством итальянского специалиста Паоло Ваноли занимает в турнирной таблице девятое место с 26 очками. От пятого места, на котором располагается "Краснодар", красно-белые отстают на шесть очков.
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Парфенов: место в пятерке РПЛ для "Спартака" — странно. Вы скажете, это будет успех?
Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Парфенов высказался о целях команды в нынешнем сезоне.
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