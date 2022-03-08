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Радимов: футболисты "Динамо" психологически не готовы к борьбе за первое место

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о московском "Динамо".
Фото: Getty Images
— Футболисты "Динамо" психологически не готовы к борьбе за первое место. Молодые игроки у "Динамо" или нет — это никого не интересует, — приводит слова Радимова "РБ Спорт".

"Динамо" в последнем туре Российской Премьер-Лиги уступило дома московскому "Спартаку" (0:2). Теперь команда Сандро Шварца, идущая на втором месте турнирной таблицы, отстаёт от лидера "Зенита" на пять очков.

Гендиректор "Зенита" Медведев: неудивительно, что "Спартак" выиграл. Удивительно, что "Динамо" играло так пассивно




Теги: Динамо Радимов
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