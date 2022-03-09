— Я сказал газете, что контактировал с Гиговичем и Ларссоном. Если они захотят перейти в "Хельсинборг", мы будем в этом очень заинтересованы, — приводит слова Гранквиста РБ Спорт.
Армин Гигович является футболистом "Ростова". В нынешнем сезоне 19-летний футболист в 13 матчах РПЛ отдал одну голевую передачу.
24-летний Ларссон в 22 матчах за "Спартак" забил два гола.
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Гранквист: если Гигович и Ларссон захотят перейти в "Хельсинборг", мы будем в этом очень заинтересованы
Спортивный директор "Хельсинборга" Андреас Гранквист высказался о шведских футболистах РПЛ.
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