Г. Иванов: Шалимов готовит команду. Если бы он готовил судей, и они так судили - конечно, я бы его сразу уволил

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что главный тренер "шмелей" Игорь Шалимов продолжит работу с командой, не смотря на два весенних поражения.

Фото: "Спорт-Экспресс"





В двух стартовых турах весенней части чемпионата России " - Шалимов нас полностью устраивает. Не он виноват, что судьи нас так судят. Шалимов готовит команду, а не судей. Если бы он готовил судей, и они так судили - конечно, я бы его сразу уволил. А команда играет, показывает качественную игру. В каждом матче нам ставят придуманные пенальти, с ВАР чудят. С Шалимовым все нормально, он продолжит работать, если его не позовут в большой клуб, - передает слова Иванова " Спорт День за Днем ".В двух стартовых турах весенней части чемпионата России " Урал " под руководством главного тренера Игоря Шалимова потерпел два поражения. В матче 19 тура Российской премьер-лиги "шмели" на выезде уступили "Нижнему Новгороду" со счетом 0:1, при этом в составе екатеринбуржцев было два удаления, а хозяева поля свой единственный гол забили с пенальти. В гостевой игре 20 тура РПЛ "Урал" проиграл "Краснодару" (1:2), при этом один из голов черно-зеленых также был забит с 11-метрового удара.