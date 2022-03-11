"Решение ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ никак не повлияло на намерение Максимилиано остаться в "Спартаке". Прямо сейчас возможность его отъезда из России не обсуждается", - цитирует агента Sport24.
Кофрие перебрался в "Спартак" летом прошлого года из бельгийского "Сент-Трюйдена". Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,2 млн евро.
В нынешнем сезоне Кофрие провел 16 матчей за "Спартак" во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. Кроме того, на счету бельгийца уже три красные карточки в составе москвичей.
После 20 туров РПЛ "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице. В активе команды Паоло Ваноли 26 набранных очков.
Агент Кофрие: решение ФИФА не повлияло на намерение Максимилиано остаться в "Спартаке"
Агент Давид Ласарацина, представляющий интересы защитника "Спартака" Максимилиано Кофрие, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"