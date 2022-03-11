Агент Соу: Али останется в "Ростове"

Агент Луиджи Соррентино, представляющий интересы форварда "Ростова" Али Соу, заявил, что его клиент продолжит выступать за клуб.

Фото: ФК "Ростов"





Напомним, ранее "



Али Соу выступает за "Ростов" с февраля прошлого года, когда его арендовали из софийского



В нынешнем сезоне на счету Соу 12 матчей в РПЛ, в которых он забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. "Да, подтверждаю: Али останется в "Ростове", - приводит слова агента "РБ Спорт" Напомним, ранее " Ростов " объявил, что несколько иностранных футболистов, которые выступают за клуб, приняли решение воспользоваться возможностью ФИФА приостановить свои контракты. Но Соу не вошел в список этих игроков.Али Соу выступает за "Ростов" с февраля прошлого года, когда его арендовали из софийского ЦСКА . После окончания аренды "Ростов" выкупил права на футболиста летом прошлого года.В нынешнем сезоне на счету Соу 12 матчей в РПЛ, в которых он забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.