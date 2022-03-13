Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
0 - 0 0 0
АхматЗавершен
Химки
0 - 0 0 0
СочиПерерыв
П1 5.2X 2.7П2 2
Крылья Советов
16:30
ЗенитНе начат
П1 5X 4.1П2 1.67
Спартак
19:00
КраснодарНе начат
П1 1.58X 4.4П2 5.6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Челси
17:00
НьюкаслНе начат
П1 1.46X 4.7П2 7
Лидс
17:00
НорвичНе начат
П1 1.66X 4.1П2 5.2
Вест Хэм
17:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.6X 3.35П2 2.85
Саутгемптон
17:00
УотфордНе начат
П1 1.61X 4.3П2 5.4
Эвертон
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.27X 3.25П2 3.45
Арсенал
19:30
Лестер СитиНе начат
П1 1.47X 4.9П2 6.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
16:00
СевильяНе начат
П1 3.6X 3.05П2 2.29
Бетис
18:15
АтлетикНе начат
П1 2.6X 3.2П2 2.95
Реал Сосьедад
20:30
АлавесНе начат
П1 1.6X 4П2 6.2
Барселона
23:00
ОсасунаНе начат
П1 1.36X 5.2П2 9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фиорентина
0 - 0 0 0
Болонья1 тайм
П1 1.67X 3.5П2 5.5
Верона
17:00
НаполиНе начат
П1 3.5X 3.5П2 2.14
Удинезе
20:00
РомаНе начат
П1 3.15X 3.35П2 2.35
Аталанта
20:00
ДженоаНе начат
П1 1.37X 5.2П2 8.4
Торино
22:45
ИнтерНе начат
П1 4.6X 3.7П2 1.8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Байер
17:30
КёльнНе начат
П1 1.66X 4.5П2 4.7
Боруссия Д
19:30
АрминияНе начат
П1 1.3X 6П2 9.6
Айнтрахт
19:30
БохумНе начат
П1 1.67X 4.1П2 5.2
Гройтер Фюрт
21:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 8.8X 5.6П2 1.33

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
ПСЖ
15:00
БордоНе начат
П1 1.12X 9.2П2 16
Клермон
17:00
ЛорьянНе начат
П1 2.3X 3.1П2 3.55
Страсбург
17:00
МонакоНе начат
П1 2.65X 3.25П2 2.8
Метц
17:00
ЛансНе начат
П1 5X 3.8П2 1.74
Анже
17:00
РеймсНе начат
П1 2.4X 2.95П2 3.5
Лион
19:05
РеннНе начат
П1 2.05X 3.6П2 3.65
Брест
22:45
МарсельНе начат
П1 3.7X 3.5П2 2.06
Сделать ставку

Радимов: Сергееву будет очень интересно сыграть в Самаре за "Зенит"

Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов считает, что для нападающего петербуржцев Ивана Сергеева матч 21-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" станет особенным.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, Сергеев в зимнее трансферное окно перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов".

"Зенит" сейчас на ходу, играет ярко. При этом если "Уфа" против него выбрала сугубо оборонительную тактику, то "Крылья" в принципе не смогут так играть, не станут отсиживаться сзади. Поэтому жду интересного футбола, с моментами и голами.

Сергеев? Конечно, для него это будет особый матч - воспоминания о выступлении за "Крылья" еще очень свежи. Так что всем будет интересно, в том числе самому Сергееву", - сказал Радимов.

Нападающий Иван Сергеев выступал за "Крылья Советов" с 2020 года. За самарский клуб 26-летний футболист провел в общей сложности 66 матчей, в которых забил 51 гол и стал автором 15 результативных передач.

За "Зенит" Сергеев сыграл в 5 матчах, на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача.

Матч "Крылья Советов" - "Зенит" пройдет сегодня, 13 марта, и начнется в 16:30 мск.

Источник: Матч ТВ


Теги: Радимов Зенит Крылья Советов Сергеев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Радимов: Сергееву будет очень интересно сыграть в Самаре за "Зенит"
В АЕКе подтвердили интерес к Крыховяку
"Ахмат" впервые в сезоне сыграл вничью
"Урал" сыграл вничью с "Ахматом"
Кокорин пропустит матч "Фиорентины" с "Болоньей". Россиянин не попал даже в число запасных 6
СМИ: "Челси" из-за санкций вынужден отказаться от частных самолетов и пятизвездочных отелей 4
"Спартак" - "Краснодар". Где смотреть матч, онлайн встречи 13 марта 1
Агент Миранчука рассказал, почему полузащитник не сыграет с "Дженоа"
"Это потеря для "Рубина". Ломовицкий - об отъезде Дрейера и Хакшабановича
"Химки" - "Сочи": стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ
Полузащитник "Краснодара" Крыховяк может перейти в греческий АЕК 1
Слуцкий прокомментировал возвращение Карпина в "Ростов"
Источник: ЦСКА планирует продлить контракт с Акинфеевым по схеме "2+1" на следующей неделе 5
"Команда очень прибавила тактически". Евсеев прокомментировал итоги матча "Локомотив" - ЦСКА 4
Слуцкий - об отъезде из "Рубина" Дрейера и Хакшабановича: это новая реальность, не только мы с ней сталкиваемся 1
"Ростов" отправился на матч с "Рубином" в Казани автобусом до Волгограда 2
Идеальный "футбольный буллит" Тюкавина после великолепного паса Шиманьски (видео) 3
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Бикфалви, Августиняк, Уткин и Бериша - в стартовых составах "Урала" и "Ахмата" 1
Марио Фернандес: на протяжении недели не знал, смогу ли сыграть, нос был опухший и отекший
Игнашевич: нет теплоты к "Торпедо". По-человечески ко мне здесь не относились 3
Победный гол на последних минутах Марио Фернандеса, сыгравшего в матче "Локомотив" - ЦСКА с переломом носа (видео) 3
Источник: "Краснодар" отдаст Хуниора Алонсо в аренду до конца года
Рой Кин: Роналду - гений, его три гола были фантастическими
Удар Захаряна в касание после скидки Новосельцева принес "Динамо" победу над "Арсеналом" (видео)
Очередное фиаско "Ротора" и успешный дебют Дядюна. Обзор 27-го тура ФНЛ 1
Новичок "Локомотива" Изидор: мне комфортно в России, чувствую себя как рыба в воде
Гол Смолова после нелепой ошибки Новосельцева в матче "Арсенал" - "Динамо" (видео)
Захарян: перед вторым таймом главный тренер нас чуть взбодрил 1
Лоськов: мы тренируемся, не стоим на месте. От игры к игре "Локомотив" будет прибавлять
Все новости
-