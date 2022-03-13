Напомним, Сергеев в зимнее трансферное окно перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов".
"Зенит" сейчас на ходу, играет ярко. При этом если "Уфа" против него выбрала сугубо оборонительную тактику, то "Крылья" в принципе не смогут так играть, не станут отсиживаться сзади. Поэтому жду интересного футбола, с моментами и голами.
Сергеев? Конечно, для него это будет особый матч - воспоминания о выступлении за "Крылья" еще очень свежи. Так что всем будет интересно, в том числе самому Сергееву", - сказал Радимов.
Нападающий Иван Сергеев выступал за "Крылья Советов" с 2020 года. За самарский клуб 26-летний футболист провел в общей сложности 66 матчей, в которых забил 51 гол и стал автором 15 результативных передач.
За "Зенит" Сергеев сыграл в 5 матчах, на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача.
Матч "Крылья Советов" - "Зенит" пройдет сегодня, 13 марта, и начнется в 16:30 мск.
Источник: Матч ТВ
Радимов: Сергееву будет очень интересно сыграть в Самаре за "Зенит"
Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов считает, что для нападающего петербуржцев Ивана Сергеева матч 21-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" станет особенным.
Фото: ФК "Зенит"