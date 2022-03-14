— При таком состоянии полей все могут терять очки, потому что сложности в игре есть из-за качества газона и погодных условий.
Так что после потери очков "Зенита" борьба предстоит, все будет зависеть от того, кто эту дистанцию пройдет лучше психологически, крепче, без потерь очков, — приводит слова Семшова ТАСС.
После 21 матча команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками. На втором месте расположилось "Динамо", набравшее 42 очка. Третье место у ЦСКА — 39 очков.
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Семшов — о чемпионстве РПЛ: все будет зависеть от того, кто пройдет дистанцию лучше психологически, крепче
Бывший российский футболист Игорь Семшов считает, что борьба за чемпионство в России после осечки "Зенита" в матче с "Крыльями Советов" (1:1) продолжается.
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