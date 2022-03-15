Об этом сообщает Metaratings.
Ловрен получил вызов в сборную Хорватии на ближайшие матчи.
По информации источника, Ловрен планировал вернуться в Санкт-Петербург после матчей сборных, но в последнее время на него оказывается сильное давление со стороны HNS. Там считают, что игрок сборной должен приостановить контракт с российским клубом. Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.
Отмечается, что в "Зените" знают о сложившейся ситуации, но не могут на нее повлиять. В клубе опасаются, что Деян может не вернуться в Россию.
Защитник Деян Ловрен перешел в "Зенит" в 2020 году из "Ливерпуля". В текущем сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. После зимней паузы хорват еще не выходил на поле. Контракт Ловрена с "Зенитом" рассчитан до лета 2023 года.
СМИ: Хорватский футбольный союз убеждает Ловрена покинуть "Зенит"
Представители Хорватского футбольного союза (HNS) убеждают защитника "Зенита" Деяна Ловрена не возвращаться в Россию.
Фото: ТАСС