— Так как произошел технический сбой со стороны основного вещателя и поступила просьба от "Матч ТВ" (как и от "Спартака") об аннулировании штрафа тренеру, КДК считает, что это является вновь открывшимися обстоятельствами, и принял решение отменить ранее принятое вынесенное решение, — приводит слова Григорьянца "Матч ТВ".
Напомним, ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал итальянского специалиста Паоло Ваноли на 20 тысяч рублей за опоздание на послематчевую пресс-конференцию после игры 21-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром".
Позднее стало известно, что КДК пересмотрел своё решение.
КДК РФС отменил штраф Паоло Ваноли за опоздание на пресс-конференцию
В КДК РФС объяснили, почему отменили штраф Ваноли за опоздание на пресс-конференцию
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, почему был отменен штраф наставнику "Спартака" Паоло Ваноли за опоздание на пресс-конференцию.
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