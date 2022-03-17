"Легионеры? По легионерам всё в порядке. У нас пока, тьфу-тьфу-тьфу, все нормально. Ожидания от гостевой встречи с "Зенитом"? Расскажу вам об этом после игры", - цитирует Аджоева "Матч ТВ".
Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.
Матч 22-го тура Российской Премьер-лиги "Зенит" - "Арсенал" состоится в субботу, 19 марта. Стартовый свисток на "Газпром Арене" прозвучит в 19:30 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
"Арсенал" в таблице РПЛ идет на 14-м месте, набрав в 21 матче 20 очков.
Аджоев: у тульского "Арсенала" по легионерам пока, тьфу-тьфу, все в порядке
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев сообщил, что легионеры команды готовятся к предстоящему матчу 22-го тура РПЛ с "Зенитом" и покидать клуб не собираются.
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